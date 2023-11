Gusto makatikim ng kampeonato! CJ Cansino korona laman ng kukote

Mga laro Miyerkoles:

(Mall of Asia Arena)

12:00nn — NU vs UST (women’s finals)

6:00pm — UP vs DLSU (men’s finals)

BIYAHENG finals sa ikatlong sunod na pagkakataon ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons, at malaking bagay rito ang kanilang team captain na si Crispin John “CJ” Cansino na lalaro sa kanyang huling taon sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament ngayong taon kontra sa bagong katunggali na De La Salle University (DLSU) Green Archers ngayong Miyerkoles sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Tinapos ng UP ang tinaguriang “Battle of Katipunan” sa Final Four pa lamang nang patalsikin ang reigning champions na Ateneo Blue Eagles sa 57-46 nitong nagdaang Sabado

Tumikada ng tatlong puntos, limang rebounds at tig-isang assist at steal mula sa matamlay na 1-of-9 shooting si Cansino pero sapat na ito para bumalik sa championship ang UP.

Ito rin ang ikatlong pagkakataon na makakarating ito sa Finals matapos ang dalawang season sa Fighting Maroons, habang may isa ito sa Santo Tomas Growling Tigers noong sophomore year, kung saan makakatapat nito ang dating kakamping si Mark Nonoy sa championship match sa La Salle.

“Sobrang happy kasi lumabas kung anumang tinrabaho namin for the last 10 months. Happy ako na for my last year, pumasok kami ng Finals,” wika ni Cansino na dumaan sa dalawang operasyon sa ACL, na ang huli ay noong Mayo 2022. “Mas prepared ako. Iyung katawan ko, physically and mentally, mas prepared ako sa Finals na ‘to.”

Dalawang beses nabigo ang 6-foot-1 shooting guard nang parehong talunin ng Ateneo sa Finals ang UST at UP sa kanyang paglalaro.

Sa pagbabalik niya sa finals ay umaasa itong tatapusin ang kanyang collegiate career na parte ng kampeonato ng Fighting Maroons sa pangangalaga ni head coach Goldwin Monteverde.

“Sobrang taas ng expectations ko sa sarili ko. Sana maabot ko ‘yun,” wika ni Cansino na sisimulan ang sagupaan sa pinakatampok na laro sa alas-6 ng gabi.

Patuloy namang aasahan ni Cansino ang mga kakamping sina reigning MVP Malick Diouf, Francis Lopez, Janjan Felicilda, Gerry Abadiano, JD Cagulangan, Sean Torculas,Terrence Fortea at Harold Alarcon pa makuha nila ang pang-apat na kampeonato ng unibersidad kontra sa 13th title seeking na La Salle.

(Gerard Arce)