Gen Eslapor, Tiger Sands tatapusin Lady Maroons

IPAGTATANGGOL ng University of Santo Tomas ang kanilang mga titulo sa babae at kalalakihan sa pagtatapos ng UAAP Season 86 Collegiate Beach Volleyball Tournament ngayong Martes sa SM Sands By The Bay.

Makakaharap ni Gen Eslapor ang kanyang nakababatang kapatid na si Euri sa huling pagkakataon sa bakbakan ng top-ranked Tiger Sands sa pagsagupa sa No. 4 University of the Philippines sa Women’s Final Four sa 9:30am.

Ang pares nina Alche Gupiteo at Rancel Varga ng UST, na pumangalawa sa men’s preliminaries, ay sasabak laban sa third-ranked Ateneo sa 8:45 ng umaga.

Inaasahan ng Tiger Sands ang kanilang six-peat sa women’s division at ikalimang sunod na men’s championship.

Ang Final Four sa umaga at Finals ng hapon ay isang laro na matira-matibay lamang.

Ang No. 3 Far Eastern University, ang tanging koponan na tumalo sa UST sa eliminations, ay makakalaban ang second-ranked National University sa iba pang semis ng kababaihan sa alas-10:15.

Sa preliminary round, wagi sina Gen Eslapor at Sofiah Pagara ng Tiger Sands sa 21-9, 21-11 laban sa Fighting Maroons na sina Euri Eslapor at Irah Jaboneta, habang pinabagsak ni Honey Grace Cordero at Kly Orillaneda ng Lady Bulldogs ang Lady Tamaraws pair nina Melody Pons at Gerzel Petallo, 21-12, 21-19.

Sina James Buytrago at Alex Iraya, na nagpalakas sa NU sa seven-match sweep sa men’s eliminations, ay haharap sa fourth-ranked FEU sa alas-8 ng umaga para buksan ang Final Four.

Ang mga mananalo ay maglalaro sa Finals sa hapon, habang ang mga matatalo ay maiiwan sa labanan sa ikatlong pwesto.

Mayroon ang pinakamatagumpay na programa sa isport, ang UST, ng walong kampeonato sa kababaihan sa pangkalahatan at pitong korona sa kalalakihan.

(Lito Oredo)