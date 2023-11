Ex ni Catriona may isyu pa sa Miss U owner

Gumawa na naman ng ingay si Clint Bondad tungkol kay Miss Universe Organization owner Anne Jakrajutatip.

Linggo ng umaga nang magsimula siyang mag-post sa kanyang Instagram story.

Pinost niya ang screenshot ng isang private conversation ng isang hindi kilalang Instagram user.

Sa screenshot ay minessage siya nito ng, “You’re the hottest guy in here.”

“Hallo Philippines,” ang naging text niya sa nasabing story.

Sey nga ng netizens ay may kinalaman ang text sa Thai mogul dahil sa pinasikat nitong linya na, “Hello, Universe!”

Sa kanyang ika-limang story ay pinost nito ang screenshot ng mga message ni Khun Anne sa kanya na may text na, “This BitX.”

Sa messages sa kanya ng Thai transwoman ay sinabi nitong, “Going to love you at one point before, but God saved me from being blind.”

Sinabi pa ng JKN Global Group CEO na may mas marami pang importanteng bagay kaysa sa Filipino-German model gaya ng kanyang mga anak, mga magulang, at ang Universe na ayon sa kanya ay ang kanyang, “Service to the world.”

Tinawag din ni Khun Anne na ‘delusional’ si Clint at pinayuhan ng, “Go back to build your real profession and face the world yourself.”

Sa huli ay nagpaalam sa kanya si Khun Anne.

“I’m here to say goodbye as it’s time to do so. I have to stop my empathy over you as it would help you come full circle by cutting it cold.

“Good luck, bro! It was once to meet you once in this life. I hope that you had the gratitude over my help in Thailand. Grow up, man!!! Take care and good luck!”

Sa huling story ni Clint ay pinost nito ang text na, “Unblock me.”

Deadma naman si Khun Anne sa mga latest posts ni Clint tungkol sa kanya.

Si Clint ay ang dating boyfriend ni Catriona Gray bago ito sumali sa Miss Universe 2018.

Taong 2019 nang ma-reveal na ‘live-in’ sina Anne at Clint at noong October 2019 tinawag ni Clint na ‘sidekick’ niya ang Thai mogul nang pinost niya ang picture nila.

Kaloka! (Byx Almacen)