PINUSUAN ng mga netizen sa Instagram ang posing ng beteranang aktres at Academy member na si Dolly de Leon.

Maaalalang kamakailan ay ginanap ng Dior beauty ang isang “luxury tea party” na dinaluhan ng maraming personalidad sa Pilipinas.

Ito ang ilan sa mga komento ng mga netizen sa outfit ni Ms. Dolly.

“Galing ng wardrobe styling team. Last time the bag at tatler was even fabulous.”

“How glamorous you look!”

“She is classy, she is elegant”

Hindi lang sa event ng sikat na designer pinag-usapan ang eleganteng pananamit ng aktres kundi maging sa 80th Golden Globes sa Amerika.

Gumawa ng kasaysayan si Dolly dahil siya ang kauna-unahan mula sa Pilipinas na nanominate sa kanyang performance sa ‘Triangle of Sadness’ na dinirek ni Ruben Ostlund at nanominate rin para sa Best Picture.

Hindi man niya naiuwi ang award para sa Best Supporting Actress, pinag-usapan naman siya dahil naipakilala niya sa global fashion scene ang suot niyang gown na likha ng Filipino designer na si Norman de Vera..

Sa katunayan ay kasama pa siya sa listahan ng Harper’s Bazaar sa top 14 Best Dressed Stars sa nasabing event. O di ba? kabog!