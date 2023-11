Dumidistansiya na ang mga aktibong opisyal at enlisted personnel ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kay dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa takot na madamay sa tangkang destabilisas¬yon sa administrasyong Marcos.

Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ilang miyembro ng AFP ang nagsiwalat sa kanya na binura ng mga aktibong opisyal at enlisted personnel ang kanilang larawan kasama si dating Pangulong Duterte.

“According to my AFP contacts, the active officers and EP are now voluntarily dele¬ting their photos na naka-fist salute ni duterte. Either nahihiya na sila or ayaw na ma-associate kay duts at baka madamay pa sa destab calls nya. Buti naman!” tweet ni Trillanes.

Binanggit pa ng dating senador sa hiwalay na panayam ng Abante na iniwasan ng mga aktibong opisyal ng AFP na makasalamuha si Duterte sa takot na madawit sila sa destabilization plot.

Nauna nang sinabi ni Duterte na aktibo siya sa pakikipag-usap sa militar bilang dating commander-in-chief nila. Itinanggi rin niyang sangkot siya sa tangkang kudeta kundi ineengganyo lamang niya ang mga sundalo na magsalita sa publiko at huwag isikreto ang saloobin.

Ayon naman kay Trillanes, dapat nang kasuhan ng sedisyon si Duterte dahil inuudyukan niya ang military na magalit kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

“Actually, inciting to sedition na ang ginawa niya sa pag-agitate sa AFP at ang panawagan niya na ‘wag magbayad ng buwis,” saad ni Trillanes sa naunang mensahe nito sa Abante.