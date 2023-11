Dagdag na inspirasyon! Jema Galanza 1 milyon na ang followers sa Instagram

Standings W L

*Creamline 8 0

*Choco Mucho 8 1

*Chery Tiggo 8 1

Cignal 7 3

Petro Gazz 6 4

PLDT 5 4

xAkari 5 5

xF2 4 6

xNXLed 3 7

xFarm Fresh 1 8

xGaleries 0 8

xGerflor 0 8

*Semifinalists

x Out na sa semis

Mga laro Martes:

(PhilSports Arena)

2:00pm — Farm Fresh vs Galeries

4:00pm — Choco Mucho vs Gerflor

6:00pm — Creamline vs Chery Tiggo

MAY bagong paghuhugutan ng motibasyon si Creamline Cool Smashers heavy spiker Jessica Margaret “Jema” Galanza kasunod ng matagumpay na pagkakuha nito ng isang milyong followers sa kanyang opisyal na social media account bago ipagdiwang ang kanyang ika-27 taong kaarawan ngayong Martes.

Maituturing na isang makabuluhang kaganapan sa buhay ng tubong San Pedro, Laguna ang makakuha ng naturang bilang ng followers sa Instagram account.

“1M na tayoooo!!” bulalas ni Galanza sa kanyang Instagram story. “Salamat po sa inyong lahat.”

Natatangi rin ang naturang kaganapan sa buhay ng outside hitter dahil kasalukuyang tangan ng Cool Smashers ang undefeated na 8-0 kartada na maaaring palawakin pa sa pakikipagharap nito sa humaharurot na Chery Tiggo Crossovers ngayong Martes, alas-6 ng gabi sa PhilSports Arena.

Kabilang rin sa tagpuan ngayong araw ang paluan ng Farm Fresh Foxies at Galeries Tower Highrisers sa pambungad na laro sa alas-2 ng hapon, na susundan ng patuloy na paglipad ng Choco Mucho Flying Titans sa paghahanap sa ika-siyam na panalo kontra Gerflor Defenders sa alas-4.

Inaasahan ring susundan ng 5-foot-7 na dating pambato ng Adamson University Lady Falcons ang pagbibida sa nagdaang nilang pangwawalis kontra NXLed Chameleons 25-23, 25-16, 25-21 noong nagdaang Huwebes kasunod ng 14 puntos mula sa siyam na atake, apat na aces at isang block, kasama ang siyam na excellent receptions at walong excellent digs patungo sa unang silya sa semifinals.

Malaking tapatan rin ang tinitignan ng mga beteranong sina Galanza, Alyssa Valdez, Tots Carlos, Michele Gumabao, Jeanette Panaga, Kyle Negrito at Kyla Atienza kontra sa mga batang grupo na pinamumunuan ni Ejiya “Eya” Laure, kasama sina Princess Robles, Jennifer Nierva, Yoyme Cagande, Pauline Gaston, at mga beteranong sina Czarina Carandang, Buding Duremdes, Jasmine Nabor, EJ Laure at 2022 Reinforced Conference MVP Mylene Paat.

“Hindi kami pwede mag-relax at [kailangan] focus sa training at iyung pagkukulang sa game kailangan maitama namin kasi next game ‘di sila basta-basta, so hindi kami pwede magbigay sa kanila ng madadaling bola, so pagtatrabahuhan namin,” pahayag ni Galanza. (Gerard Arce)