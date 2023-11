Crossing Bell patok sa race 1

NAKATAKDANG magpakitang-gilas ng kabayong si Crossing Bell sa magaganap na 3-Year-Old Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Martes.

Sasakyan ni veteran rider Mark Angelo Alvarez, makakalaban ni Crossing Bell sina Leviathan, Rock To The East, Maayo Kaayo at Star Of India sa 1,200 metrong bakbakan.

Pasisibatin sa race 1 ang nasabing karera, umpisa din iyon ng winner take all (WTA) kaya paniguradong malaki ang magiging bentahan sa takilya.

Ayon sa mga karerista, malaki ang posibilidad na masilo ni Crossing Bell ang panalo lalo na pabor sa kanya ang distansiya.

Nakalaan ang P20,000 added prize para sa winning horse owner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Samantala, pitong karera ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw.

(Elech Dawa)