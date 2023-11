Century old simbahan ng Cebu, tampok sa Suroy-Suroy Sugbo!

Bibida sa nalalapit na “Suroy-Suroy Sugbo” ang religios cultural heritage ng Cebu!

Gaganapin ito mula November 30 hanggang December 2 kung saan ibibida ng Cebu ang kanilang kultura, sining, delicacy at heritage.

Bilang paghahanda ay pinulong ni Governor Gwendolyn Garcia ang mga alkalde ng provincial capital para pag-usapan ang naturang event na tinawag na “Southern Heritage Trail.”

“Let’s create an unforgettable heritage adventure that will create memories of a lifetime for our visitors,” ayon kay Garcia.

Tampok dito ang mga century old na simbahan sa Talisay City, Minglanilla, Naga City, San Fernando, Carcar, Sibonga, Argao, Dalaguete, Boljoon, at Oslob.

Para sa mga nais ma-experience ang buhay sa Timog bahagi ng Cebu, maaari nang magparehistro ang mga bisita o turista ayon sa Cebu Provincial Tourism Office.

Nagkakahalaga ito ng P11,650 hanggang P14,850 depende sa uri ng accommodation kung saan kasama na ang pagkain, tirahan, tour kit at accredited tour guides ng Department of Tourism o DOT.

Magsasagawa ng kickoff ceremony sa Easter Sunday sa Minglanilla kung saan magkakaroon ng tour hopping mula San Fernando, Sibonga, Argao, Dalaguete, Alcoy, patungo sa Boljoon sa unang araw.

Bibisitahin naman ang ganda ng Oslob, Santander, Samboan, Ginatilan, Malabuyoc, Alegria, Badian, at Moalboal sa ikalawang araw, at sa Alcantara, Ronda, Dumanjug, Barili, at siyudad ng Carcar, Naga, at Talisay sa huling araw. (Natalia Antonio)