Blacklisted na Chinese naharang pagtakas sa ‘Pinas

BIGONG makatakas ang isang blacklisted na Chinese nang maaresto ito ng mga tauhan ng Bureau of Immigration (BI) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3.

Kinilala ito na si Zhou Xingxing, 31 anyos, na nagtangkang umalis patungong Guangzhou, China noong Linggo.

Target si Zhou ng isang immigration order noong Enero ng taong ito dahil sa pagiging overstaying nang magtrabaho ito sa online gaming company na may expired ng lisensya sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR).

Ibinalik si Zhou sa border control at intelligence unit ng BI matapos na muling madakip.

Ililipat siya sa pasilidad ng BI sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig habang hinihintay ang kanyang deportasyon.

“The Bureau of Immigration remains vigilant and steadfast in ensuring that individuals complying with our laws are welcomed, while those who violate our regulations are held accountable,” pahagay ni BI Commissioner Norman Tansingco bilang reaksyon sa pagharang kay Zhou na takasan ang kanyang kaso sa bansa. (Mina Navarro)