Nanindigan si Senador Ronald “Bato” dela Rosa na may kinalaman ang ilang opisyal ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa bentahan ng Philippine passport sa mga Chinese national.

Sinabi ito ni Dela Rosa nang tanungin sa interview ng CNN Philippines kung anong mga ahensiya ng gobyerno ang kasabwat sa bentahan ng passport sa mga banyaga.

“DFA, because they are the only source of the passports. Pangalawa, the company that is in charge of printing these passports,” diin ng senador.

Ang state run APO Production Unit, isang attached agency ng Presidential Communications Office (PCO), ang siyang nag-iimprenta ng mga pasaporte. Isa itong government owned and controlled corporation na tinayo noong 1961.

Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang APO gayundin ang National Bureau of Investigation (NBI) sa isyu ng bentahan ng pasaporte sa mga dayuhan.

Giit ni Dela Rosa sa NBI, paspasan ang imbestigasyon sa isyu dahil nakasalalay dito ang pambansang seguridad. Aniya, hindi malayong maka-pasok ang People’s Liberation Army (PLA) sa Pilipinas kung magpapatuloy ang bentahan ng passport sa mga Chinese.

“I hope a speedy investigation so that this malpractice should be eliminated right away. This is very dangerous thing because this not only involved corruption, this involves national security,” ani Dela Rosa.