Andres Muhlach pinagkaguluhan kapogian

Isa sa mga pinagkaguluhan, kinagiliwan, kinaaliwan, at super bet ng mga tao sa 6th The Eddys, ay ang anak nina Aga Muhlach, Charlene Gonzalez, na si Andres Muhlach.

Eh kasi naman, agaw-atensiyon talaga ang kakambal na ito ni Atasha Muhlach, na super tangkad nga, at ang guwapo-guwapo.

Nakakatuwa ngang makita na kahit ang mga personal assistant ng ibang mga artista, o kahit ang ibang artista mismo, humihiling ng picture with Andres, ha!

Anyway, nasa Amerika nga sina Charlene at Aga, kaya hindi nagawang tanggapin ni Aga ang award niya bilang isa sa mga Movie Icons.

Pero bongga nga rin, dahil si Andres ang pinadala nila para tumanggap ng award, at mag-deliver ng speech.

Aliw nga ang hirit ni Andres, na nagsabing…

“Sorry my father is out of the country right now. But he sent me here to deliver a speech for him, and to accept this award, on his behalf,” sabi ni Andres.

May dala ngang kodigo si Andres, o personal na sulat mula sa kanyang ama, na binasa nga niya. At nakakatuwa nga si Andres, na dahil sa tangkad niya, kailangan niyang ayusin muna ang mikropono, o i-adjust pataas, dahil nakukuba nga siya.

“Ganito pala ‘yung feeling, to be Aga Muhlach,!” sabi ni Andres.

Anyway, maririnig mo nga ang sigawan, palakpakan, at tawanan sa mga chika ni Andres. Malakas nga ang karisma niya sa mga fan.

Maririnig mo rin ang komento na puro papuri sa hitsura ni Andres.

“Ang pogi ng speaking voice. Ang pogi ng mukha.”

“Grabe ang boses at ang face, ha!”

“Gwapo mo Andres, sana mag-join ka na sa TVJ!”

“Male version ni Charlene. Mukha siyang Disney Prince.”

“Ang perfect ng mukha. Pang-heartthrob!”

“Bagong crush ng bayan si Andres!”

Well, kelan nga ba mag-aartista si Andres?

Sa ngayon kasi, ang modeling, basketball, commercials, ang kering-keri niyang gawin, o bet niyang pagkaabalahan.

Pero, abangan!