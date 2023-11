Ysabelle Kawachi pinoste ‘PV’ record

NAGBUNGA ang mahabang paghihirap ni Jiamari Ysabelle Kawachi ng Ateneo De Manila University sa training nang burahin ang 15 taong record sa UAAP women’s pole vault sa pagpapatuloy ng 86th Athletics Meet Linggo sa PhilSports Arena sa Pasig.

Hindi lang itinala ang personal best kundi idinagdag pa niya bilang bagong league mark ang dalawang beses sa paglampas sa taas ng bar sa 3.61 metro, una sa 3.41 metro new meet record na rin.

Ang dating record ay pag-aari ni Riezel Buenaventura na nilista noong 2008 sa 3.40m.

Samantala, tuloy ang bagsakan ng iba pang mga record sa torneo matapos na magwagi si Sally Campus ng UP sa women’s 3000m walk sa bagong marang 15:34.73 minuto.

Pumoste si Hussein Loraña ng Adamson University sa men’s 400m sa 49,12 segundo at si Daniela Daynata ng De La Salle University bumato sa women’s discus throw ng 44.81m.

May bago ring marka sina John Dave Tumangan, Emanuel Morales, Matthew Luis Angeles, at Janzen Dela Crus ng Adamson sa boys 4x100m relay sa 42.91 seconds at iba pa. (Lito Oredo)