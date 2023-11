Ysabel ramdam matinding pagmamahal ni Miguel

Wala raw nagbago sa ‘relasyon’ nina Ysabel Ortega, Miguel Tanfelix, kahit tapos na ang serye nila na ‘Voltes V’.

“As in palagi pa rin kaming nagkikita, nagsasama, nag-uusap. Even outside ng work, okey pa rin kami,” sabi ni Ysabel.

Kunsabagay, magkasama rin kasi sila sa ‘Firefly’ na entry sa Metro Manila Film Festival. Kaya naman walang katapusan ang closeness nila.

“Yes, very close pa rin, to the point na palagi na kaming magkadikit!” sabi pa niya.

At siyempre, tanggap na tanggap nga ng mommy niyang si Michelle si Miguel.

“Opo naman, kasi palagi rin siyang nagpupunta sa bahay. Kapag dumadalaw siya, nagbibigay siya ng mga gifts kay Mommy. At open naman din siya sa bahay. At nanliligaw talaga siya, hindi lang sa akin, kundi pati sa Mommy ko, at pati na rin sa Daddy ko!

“Na-appreciate ko po talaga ‘yon, na nagbi-build siya ng relationship with my parents,” sabi pa ni Ysabel.

Pero, nakilala na ba ni Miguel ang daddy niya, si Senator Lito Lapid?

“Hindi pa po. Pero gusto niyang ma-meet. Of course, nirerespeto niya ang dad ko as an actor, at bilang papa ko rin po,” sabi ni Ysabel.

Hindi pa ba siya gumagawa ng paraan para mag-meet sina Miguel at Sen. Lapid?

“Sa takdang panahon po,” nakangiting sagot ni Ysabel.

Hindi ba takot si Miguel sa mga ‘daddy’ niya, na ang isa ay senador nga, at ang isa ay retiradong heneral?

“Hindi po. Wala naman siyang dapat ikatakot.

“Ang daddy ko po (na general), na-meet na ni Miguel, kasi palagi nga siya sa bahay. Pero ang papa ko po (na senador) hindi pa, sa takdang panahon siguro,” sabi na lang ni Ysabel.

Siyanga pala, kahit uso ang hiwalayan ngayon, wala raw silang planong sumabay sa uso. Ang communication daw talaga ang sikreto para magtagal ang relasyon.

Pero siyempre, sabi ko nga kay Ysabel, mahalaga rin na mahal na mahal siya ng lalaki, o ni Miguel.

“Napi-feel ko naman po talaga ‘yon (na mahal na mahal siya ni Miguel), na sobrang patient siya, na super strict talaga ang parents ko, na siya pa ang nagsasabi sa akin na intindihin ko ang mga magulang ko,” chika pa ni Ysabel.

Anyway, future abugado nga si Ysabel, na maghihintay lang siya ng tamang panahon, at itutuloy nga niya ang pag-aaral ng abugasya. Pero sa ngayon, ang showbiz daw muna ang pagtutuunan niya ng atensiyon, lalo na at sunod-sunod ang trabaho niya ha!

Anyway, si Isabel nga ay endorser rin ng BeauteDerm, at isa nga siya sa nagbigay galang, o nag-attend sa birthday party ni Miss Rei Anicoche Tan, na ginanap sa Luxent Hotel. (Dondon Sermino)