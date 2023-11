SumBingTik Festival sa Cainta aarangkada

Nagkalat ang mga disenyong Suman, Bibingka at Latik o SumBingTik sa Barangay Sto. Niño sa bayan ng Cainta, Rizal dahil sa pagdiriwang ng isang linggong SumBingTik Festival sa December 1, kasabay ng pista Our Lady of Light, patron saint ng Cainta.

Isang linggong selebrasyon ng nakakatakam na Suman, Bibingka at Latik ang makikita sa mga bahay-bahay na dinisenyuhan ng kakanin sa Barangay Sto. Niño sa bayan ng Cainta, Rizal

Ayon kay Mayor Elen Nieto, isang linggong selebrasyon ang kanilang inihanda para sa mas masayang SumBingTik Festival una na rito ang house decorations na nilaanan ng premyong P100,000 para sa mapipiling bahay na may temang suman, bibingka at latik at mga recycled materials sa paggawa ng kakain.

Magkakaroon din ng Fun-Run Color Cainta, Ms. Gay Queen 2023, One Cainta Bikers Fun Ride, Youth Can Dance, Grand Float Parade na bida pa rin ang mga Suman, Bibingka at Latik at sa gabi ay awarding ng nanalong SumBingTik house.

Ibibida rin sa Palarong Pinoy sa November 28, Caindakan sa Kalsada street dance competition at sa Bonifacio Day ay magkakaroon ng wreath-laying ceremony at sa gabi ay band concert na gaganapion sa Cainta municipal grounds.

At sa mismong araw ng Cainta sa December 1 ay magaganap ang Zumba at Aero Marathon at programang pagtatapos ng isang linggong kasiyahan para sa mga taga-Cainta. (Vick Aquino)