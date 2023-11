Suleiman Braimoh nilagot Tropang Giga

Mga laro sa Miyerkoles

(Smart Araneta Coliseum)

4 pm – Terrafirma vs Phoenix

8 pm – SMB vs RoS

SINABAYAN ni Suleiman Braimoh si Rondae Hollis-Jefferson, ang siste ay mas maraming suporta mula sa locals na nakuha ang Meralco import at naipreserba ng Bolts ang 109-95 win laban sa TNT sa PhilSports Arena Linggo ng hapon.

Angat sa 3-1 ang Meralco, sinaluhan ang Phoenix sa second spot ng PBA Commissioner’s Cup elims sa likod ng 4-0 Magnolia. Napigil ang two-game win streak ng Tropang Giga at bumaba sa 2-2.

Tumabo ng 37 points si Braimoh – 21 sa second half at laging may sagot kapag nagtatangkang mam-bully ni RHJ. May 10 rebounds, 3 steals at 2 blocks pa si Braimoh na 15 of 30 mula sa field.

Tumapos si RHJ ng 47 points, 12 rebounds – may 16 markers sa fourth period pero tatlong kakampi lang ang umiskor ng tig-3 sa period. Ang 19 points lang ni Jayson Castro ang local ng Tropa na pumalo sa double digits.

Sa kabila, bumakas ng 18 si Chris Banchero na kababalik lang mula injury. May 13 si John Quinto at tig-12 sina Cliff Hodge (9 rebounds) at Chris Newsome (5 assists).

Tinampukan lang ng tig-isang tie at lead change ang laro.

Sa tres ni Anjo Caram ay binawi ng Meralco ang lead 5-2, mula roon ay hindi na bumitaw sa trangko. Dumistansiya ang Bolts 52-42 sa break at 80-70 pagkatapos ng three.

Dinomina ng Bolts ang puntusan sa paint 40-26 at second-chance points 24-15.

Iskor

Meralco 109 – Braimoh Jr. 37, Banchero 18, Quinto 13, Hodge 12, Newsome 12, Dario 6, Almazan 6, Caram 5, Bates 0, Rios 0.

TNT 95 – Hollis-Jefferson 47, Castro 19, Khobuntin 8, Reyes 5, Williams 5, Oftana 4, Montalbo 3, Heruela 2, Galinato Jr. 2, Ponferada 0, Tolomia 0.

Quarters: 29-21, 52-42, 80-70, 109-95. (Vladi Eduarte)