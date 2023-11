Sikyo tigok, dyowa, anak sugatan sa nasalpok na truck

NASAWI ang isang security guard habang sugatan ang kanyang live-in partner at anak matapos sumalpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa nakahintong truck sa Infanta, Quezon noong Sabado.

Idineklarang dead on arrival sa ospital ang guwardiya na si Angelo Perez Peñaojas, 33 anyos dahil sa tinamong pinsala sa ulo at katawan habang ligtas na sa panganib ang partner niyang si Rosalie Prudente Rotaquio, 33 anyos at menor de edad nilang anak na lalaki.

Ayon kay Police Corporal Ariane Ticlaen, imbestigador ng kaso, nangyari ang insidente sa national road sakop ng Barangay Abiawin, Infanta, Quezon bandang alas 10:50 nang gabi.

Pauwi na umano ang mag-anak galing sa birthday party nang mabangga ng sinasakyan nilang motorsiklo ang isang plastic barrier bilang warning signage para sa nasiraang truck sa gitna ng highway. Gayunman, dumiretso pa rin umano ang motorsiklo hanggang sumalpok ito sa likod ng nakahintong truck.

Pawang mga sugatan ang mag-anak at isinugod sa ospital pero idineklarang dead on arrival ang lalaki. Samantala, lumitaw sa imbestigasyon na walang suot na helmet ang mag-anak nang mangyari ang insidente.

Ayon sa pulisya, madilim at madulas ang kalsada sa lugar na pinangyarihan ng aksidente dahil sa walang tigil na pag-ulan. (Ronilo Dagos)

