Sandara nainggit ‘di napanood si Regine

Ang daming celebrities na nagmamahal at umiidolo kay Asias Songbird Regine Velasquez at isa na nga rito ang K-Pop idol na si Sandara Park.

Big fan talaga ni Regine ang Pambansang Krung-Krung at sa katunayan nga gumawa pa siya ng sariling music video ng ‘Kailangan Kita’ at pinerform din nito ang ‘Dadalhin’ sa ‘Star Circle Quest’.

Maski nga sa mga interview niya sa South Korea ay binabanggit niya na idol niya si Regine.

Kaya naman nalungkot si Sandara sa ‘Regine Rocks’ concert noong Saturday

“Dapat nand’yan ako (with Sad and Crying Emojis) kainggit!!!,” sey ni Sandara sa X (dating Twitter).

Wish ng fans nila ni Regine sa reply nila sa comment na sana ay mag-collab ang dalawa at may next time pa naman daw.

Samantala, umulan din ng mga naglalakihang bituin sa ‘Regine Rocks’ concert sa SM Mall of Asia Arena sa may Pasay City, ha!

Ilan nga sa mga sikat na celebrities na nanood ay sina Sharon Cuneta, Vice Ganda, Ion Perez, Anne Curtis, Piolo Pascual, Robi Domingo, Jhong Hilario, Vhong Navarro, Jolina Magdangal, Mark Escueta, Erik Santos, Kyla, Kim Chiu, Karylle, Yael Yuzon, Jason Dy, Amy Perez, Melai Cantiveros, John Lapus, Anton Diva, Ryan Bang, Joanne Quintas, Gary Valenciano, at executives na sina Direk Laurenti Dyogi, Mark Lopez, and Vic Del Rosario.

Bonggels!