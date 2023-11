Regine niyanig MOA Arena

Muling napatunayan ni Regine Velasquez-Alcasid sa publiko na kayang-kaya pa rin niya talagang punuin ang SM MOA Arena, ha!

Eksaktong 8:30pm nagsimula ang sold out concert ng Asia’s Songbird na ‘Regine Rocks’ at hindi namin namamalayan na halos nakakadalawang oras na namin siyang pinapapanood at nakikisabay sa mga birit niyang rock songs.

Sa opening number ay bumaba si Regine na nakaupo sa mala-trono na upuan na galing sa itaas na bahagi ng stage sabay kanta ng ‘We Will Rock You’.

At pagkatapos naman ng number na medley of Aerosmith songs na ‘Dream On’ at ‘I Don’t Wanna Miss A Thing’ ay muling umupo si Regine sa kanyang throne habang umaakyat ito hanggang maglaho siya sa madilim na stage.

Pero nagsigawan agad ng “More, More, More,” ang fans kaya lumabas agad ito sa stage pagkabihis.

Hitsurang naging moshpit ‘yung Platinum at SVIP section nung encore na. Nagtayuan at naglapitan ang mga tao sa stage.

Encore number niya ang ‘Liwanag sa Dilim’ ng Rivermaya at ‘Hallelujah’ ni Bamboo.

Sabi, dream project pala ito ng bayaw at musical director ni Regine na si Raul Mitra at matagal na raw nilang gustong gawin ito para sa Asia’s Songbird. Nagbiro pa si Regine sa audience na kung kelan 53 na siya ay saka raw siya nag-rock concert.

Hindi naman napigilang umiyak ni Ogie Alcasid nang i-dedicate sa kanya ng misis ang kantang ‘The Only Exception’ ng Paramore.

Bongga rin ‘yung medley ng songs ng American rock band icon na Heart, at kasamang bumirit ni Regine ng ‘Alone’, ‘What About Love’ at ‘These Dreams’ sina Klarisse de Guzman, Morissette at Jona. Kabugan silang apat sa pagbirit, ha!

Applauded din ang duet ni Regine at Yeng Constantino ng ‘Hawak Kamay’. Pinalakpakan din ang version ni Reg ng ‘Huling El Bimbo’ ng Eraserheads at ‘Wag Na Wag Mong Sasabihin’ ni Kitchie Nadal.

Tsika pa ni Regine, nag-research daw talaga siya sa mga song na napili nilang isama sa kanyang repertoire para alam daw niya ang story behind the songs.

Kering-keri rin niyang banatan ang mga kantang ‘Creep’ ng Radiohead, ‘Hotel California’ ng Eagles, ‘Stairway to Heaven’ ni Led Zeppelin at iba pang iconic rock songs.

Pero sa kanta ng Coldplay na ‘Fix You’ na-senti ang bagong Rock Diva. Ito raw ang kanta niya sa mga oras na malungkot siya at nade-depress.

Ang pasabog na rock version naman ng ‘You Made Me Stronger’ na hit song niya noong 1995 ang isa sa mga kinaaliwan ng mga faney. Sumabay talaga sila sa pagbirit ni Regine, ha!

Star-studded ang concert ni Songbird dahil full support ang kapwa momshies niyang sina Jolina Magdangal with husband Mark Escueta at Melai Cantiveros. Nandoon din sina Vice Ganda, Ion Perez, Anne Curtis, Piolo Pascual, Erik Santos, Kim Chiu, Karylle with husband Yael Yuson, Amy Perez, Direk Lauren Dyogi, at iba pa.

Past 11:00pm na natapos ang ‘Regine Rocks’ at sigaw ng fans, sana may repeat. Puring-puri rin ng tao ang ganda ng concert stage. World-class daw ang dating!

Congrats, Regine! (Ogie Narvaez Rodriguez)