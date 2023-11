Pokwang palaban, bumanat sa mga pakialamera

Talagang palaban si Pokwang at hindi siya papayag na bakbakan ng mga pakialamera, ha!

Sa chat nga namin ni Pokwang ay nabanggit niyang maloloka kami sa mga sagot niya sa mga pilit na nakikisawsaw sa mga isyu niya sa buhay.

Siyempre ang tinutukoy namin ay ang laban niya sa dating karelasyon na na si Lee O’Brian.

May iba na ang hilig makialam at sinasabing dapat nang mag-move on si Pokwang.

Sey ni Pokwang, “Galit ako sa mga netizen na ang pe-perfect ng buhay at walang bahid dumi. Hahahaha!”

Ang ibig sabihin ng Kapuso comedienne-TV host ay galit siya sa mga nakikialam sa buhay niya kahit ang mga ito mismo ay ang dami-daming isyu sa buhay, ‘noh?!

Eh ang iba naman kasi kung makabakbak kay Pokwang ay parang ang pe-perfect nga naman ng buhay, ha!

Anyway, bukod sa pakikipagtalakan sa mga nakikialam sa kanyang buhay ay busy na rin si Pokwang sa ng promotions ng 2023 Metro Manila Film Festival movie nila ni Eugene Domingo, ang ‘Becky & Badette’.

‘Yun na! (Jun Lalin)