Pitong taon na: Ronnie, Loisa walang hiwalayan!

Kung usong-uso ngayon sa showbiz ang hiwalayan, makakaasa naman ang LoiNie fans na hinding-hindi makikiuso sina Loisa Andalio at Ronnie Alonte sa ‘craze’ na ito.

In fact, nag-celebrate ang magkasintahan ng kanilang 7th anniversary nitong Linggo.

Ang bongga ni Ronnie na boyfriend ha, nag-effort talaga siya para mabigyan ng isang surprise dinner ang girlfriend nitong Sunday.

Kasama nila sa intimate dinner ang ilan sa malalapit nilang mga kaibigan sa loob at labas ng showbiz.

Sobrang saya ni Loisa kasi ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng nobyo.

Unang nagkakilala ang magkasintahan sa ‘It’s Showtime’ noong 2016, member pa ng all-male group na Hashtag si Ronnie at nasa grupong Girl Trends naman si Loisa.

Mukhang tuloy-tuloy ang suwerte ng LoiNie ha, bukod kasi sa seryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ sa TV5 ay may gagawin silang pelikula with Fifth Solomon under Direk Paul Soriano. May sisimulan ding pelikula si Loisa under Mikhail Red na balak isali sa isang international film festival.

Wish ng fans na sana ay marriage proposal na raw ang next big event ng LoiNie.

Happy 7th Anniversary Ronnie, Loisa.

‘Yun na!