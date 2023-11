Pinoy abroad dapat maging turista sa bayang pinanggalingan

Kung hindi pa ginawaran ng parangal, hindi ko talaga aakalain na mayroon palang sangay ang ating gobyerno na kung tawagin ay Commission on Filipinos Overseas (CFO).

Sa totoo lang, medyo kinailangan ko nga ng kaunting research tungkol sa ahensiyang ito dahil ang akala ng karamihan, ang tinututukan lamang ng gobyerno ay ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa ibayong dagat gaya ng mga domestic helpers, mga magdaragat at mga land based na trabahante.

At dahil nga sa nabigyan ng award ng Presidential Communications Office (PCO), dito ko na rin nadiskubre na ang pangunahing obligasyon at responsibilidad pala ng CFO ay ang tutukan ang mga kapakanan ng mga Pinoy na naninirahan na sa ibang bansa.

Literal na Pinoy sa ibayong dagat ‘ika nga, hindi sila kasama sa mga umuuwi kada isa o tatlong taon para magrenew na kontrata.

Sa kasalukuyan, ang CFO ay pinamumunuan ni Secretary Romulo Arugay na nagmula sa lunsod ng Tuguegarao sa lalawigan ng Cagayan.

At batay sa aking pagtatanong-tanong, marami nang nakalinyang programa ang administrasyong Arugay upang pasiglahin ang sektor ng mga Pinoy na sa ibayong dagat na nga naninirahan.

Pero bago ko makalimutan, ang parangal pala na ipinagkaloob ng PCO sa ahensiyang pinamumunuan ni Arugay ay ang Freedom of Information (FOI) na nangangahulugan ng isang matino at transparent na pamamalakad.

At ito na nga, batay sa mga impormasyong aking nakuha sa mga insiders sa ahensiya ni Arugay, gumagawa na daw sila ng disenyo upang hikayatin ang mga Pinoy na nasa abroad na muling dumalaw dito sa Pilipinas at i-experience ang pagiging balikbayan at turista.

Aminin naman kasi natin o hindi, iba naman ang talaga ang kalagayan ng mga Pinoy na sa ibayong dagat na naninirahan kumpara sa mga Pinoy na sa ibayong dagat namamasukan kaya masasabing kapag umuuwi ang mga ito sa Pilipinas, pasyal o gala ang nasa isipan maliban pa sa reunion ng pamilya at mga kaibigan.

Maaring challenge para kay Secretary Arugay ang muling pagpapasigla sa sektor ng mga Pinoy overseas pero kapag nagawa niya ito, tatatak na sa isipan nang marami ang kanyang pangalan lalo na sa mga kamag-anak na naiwan sa Pilipinas ng mga sa abroad na naninirahan.

Ayos ba Sec Arugay?