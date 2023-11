Dalawang Chinese fighter jet ang na-monitor na umaaligid sa eroplano ng Philippine Air Force habang nagpapatrolya kasama ang eroplano ng Australia sa West Philippine Sea (WPS).

Wala namang naiulat na hindi kanais-nais na pangyayari, ayon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nitong Linggo.

Nasa ikalawang araw ng sea and air exercise ang Australia at Pilipinas sa exclusive economic zone, ilang araw matapos ang joint Philippine-US patrol sa WPS.

“It was confirmed as per reports received that two Chinese fighter jets were monitored orbiting the Philippines’ A-29B Super Tucano at the vicinity of Hubo Reef in the West Philippine Sea,” ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Xerxes Trinidad.

Nagpatuloy lang umano sa kanyang flight route ang Chinese aircraft “without further incident.”

Nanindigan si AFP chief of staff General Romeo Brawner na karapatan ng bansa na magsagawa ng joint patrols sa mga kaalyado upang maisuglong ang “rule-based international order.”

Nagsama sa joint drills ang dalawang navy vessel at limang surveillance aircraft ng Pilipinas gayundin ang frigate Toowoomba at P8-A maritime surveillance aircraft ng Australia.

Inaangkin ng China ang buong South China Sea, gamit ang 9-dash line na naging 10-dash line. Noong 2016, nagdesisyon ang Permanent Court of Arbitration na walang basehan ang inaangkin ng China. Bukod sa Pilipinas, ang iba pang nakikipag-agawan sa teritoroyo ay ang Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei.

Nitong mga nagdaang araw ay nagkaroon pa ng insidente ng pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas na magdadala ng supply sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. (Issa Santiago)