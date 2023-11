Paulo, Kim lalong magpapakilig

Kahit may PauNine fans na nagbabantang i-boycott ang bagong collaboration ng ABS-CBN at Viu para sa K-drama na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’, aba hindi pa rin maikakailang sobrang patok ito sa netizens, ha!

Masaya nga ang fans na pagbibidahan nina Kim Chiu at Paulo Avelino ang bagong seryeng ito.

Lalo nga raw magpapakilig sina Paulo, Kim sa proyektong ito dahil sweet-sweet-an at nakakaaliw ang mga eksena nila.

Ang bongga nga dahil nakakuha ito ng iba’t ibang trending topics sa social media.

Ibinahagi nga ni Kim na nasasabik na siyang bigyang buhay ang papel bilang ang cute at propesyonal na si Secretary Kim sa Viu Original adaptation.

Sey ng aktres, “I’m very happy to do this project and to be the Secretary Kim of the Philippines. Lalagyan namin ng taste of Filipino touch.”

Kahit naman si Paulo ay excited na rin na gampanan ang karakter niyang si Mr. Vice Chairman na may pagka-seryoso pero malambot din ang puso.

“I’m very blessed and grateful that they considered me to be Vice Chairman. Grabe ‘yung pressure sa akin, so I’m trying my best to look the part and play the part properly,” sey ni Paulo.

At ang bongga rin dahil ipinakilala na ng ABS-CBN at Viu ang iba pang mga aktor na magdaragdag ng kulay sa inaabangang romantic-comedy series.

Kasama sa cast ng serye sina Janice de Belen, Romnick Sarmenta, Angeline Quinto, Pepe Herrera, Franco Laurel, JC Alcantara, Kaori Oinuma, Gillian Vicencio, Yves Flores, Cai Cortez, Phi Palmos, Kat Galang, at Brian Sy.

Lalo pang naging exciting ang serye dahil may special participation si Kim Won Shik.

Iikot ang kuwento ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ sa isang istriktong Vice Chairman mula sa malaking kompanya na mai-in love sa mahusay niyang sekretarya pagkatapos nitong i-anunsyo na magre-resign na siya.

Ipapalabas na ang Kim-Paulo new serye next year.

So bongga! (Jun Lalin)