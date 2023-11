‘Nanginig, natakot ako’: Dustin Yu binastos, ‘sandata’ kinapa ng bading

Nakakaloka pala ang karanasan ng batang aktor na si Dustin Yu sa isang bading, na ang sabi niya ay isang pulis daw.

Sa premiere night ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ ay tinanong namin si Dustin kung paano siya nagri-react kapag may mga bading na lumalandi sa kanya, sa personal man o social media.

“Sa lahat kasi ng bagay may boundaries ‘yan. Kung joke, joke lang, kaya kong sakyan `yan. Pero kung seryoso na, may nararamdaman na akong iba, pagsasabihan ko na, pero sa maayos na paraan,” sabi niya.

So, wala naman siyang masamang karanasan sa bading?

“Meron!” iglap na sagot niya.

“Noong 18 years old ako, ang nangyari noon, sumakay ako ng MRT, first time ko. Tapos ‘yung dalawang kamay ko nakahawak sa sabitan, tapos may pulis na tumabi sa akin. Pulis talaga siya, kasi naka-uniform, eh.

“Tapos pinasok niya ‘yung kamay niya sa bulsa ko. Tapos ako nanginig kasi ako, eh, bata pa ako, at that time, talagang nag-stop ako.

“Talagang kinapa-kapa niya ang private part ko. Sobrang tagal kong nag-recover sa experience na `yon. Parang one and a half year bago ako naka-recover.

“Pupuntahan ko ang ex-girlfriend ko noon.

“Pero nanginig talaga ako. At saka masikip kasi noon, kaya ‘yung dalawang kamay ko, nakasabit lang. Pero `yun nga, kinapa-kapa talaga.

“Pero after that, nakatulong din ‘yung may mga nakilala na rin akong ibang gay, na nasabi ko nga, hindi naman pala lahat ganun,” kuwento pa ni Dustin.

Pero, sigurado ba talaga siyang pulis ang bading?

“Oo, kasi naka-uniform siya.

“And then, noong nag-stop ang MRT, lumabas ako, gusto ko siyang picture-an, pero hindi ko magalaw ang daliri ko, hindi ko mapindot kamera ko sa phone.

“Nanginginig kasi talaga ako. Hindi ko magawa ang gusto ko. Sobrang takot ako!” sabi pa ni Dustin.

Pero ngayon, tinatawanan na lang daw niya kapag naalala niya ang pangyayaring `yon. Marami na rin daw siyang mga nakilalang bading sa showbiz, na mabait at matulungin!

Tanong ko nga sa kanya, ‘Hindi ka na pala virgin sa kamay ng bading?”

“Hindi na! Hahahahaha!” natatawang sabi na lang niya. (Dondon Sermino)