Nagyakap, nagkapatawaran: Bea good health wish kay Lolit

Ang pagbabati nina Bea Alonzo, Tita Lolit Solis, ang isang magandang nangyari ngayong malapit na ang Pasko.

Sa hindi inaasahang pangyayari, o puwede ring sabihin na isang pangyayari na inaasam ng marami, nagkita nga sa birthday party ni Rei Anicoche Tan sina Bea at Tita Lolit.

Sa naturang birthday party, una ngang dumating si Tita Lolit, at sa bandang sulok sa kanang bahagi ng stage siya nakaupo.

At noong dumating naman si Bea, na pinagkaguluhan agad ng press, agad siyang dumiretso sa stage, at sinamahan siya ni Miss Rei, at nagbigay nga ng makabagbag damdaming mensahe ang aktres sa negosyante.

At nakita nga ‘yon ni Tita Lolit na pagkakataon para humingi siya ng tawad sa aktres. Noon pa naman, sinasabi na ni Tita Lolit na walang kasalanan sa kanya si Bea, at iritada lang siya sa isang taong malapit dito.

At `yun nga, habang nagsasalita, nagpi-picture taking, lumapit si Tita Lolit sa stage, at nakita nga siya ni Bea.

Si Bea, kasama si Miss Rei, ang lumapit sa kinalulugaran ni Tita Lolit. At ganun din si Tita Lolit, na sinalubong niya ang dalawa.

At ‘yun na nga, hinawakan, niyakap niya ang aktres, at nagsabi siya na gusto niyang humingi ng tawad, na apologetic siya sa mga kagagahan niya kay Bea noon.

At kitang-kita naman ang pagngiti ni Bea kay Tita Lolit. At siyempre, si Miss Rei ang pinakamasaya sa lahat.

Na sabi nga niya, ‘Birthday ko, then malapit na ang Pasko, masayang-masaya talaga! Happy lang tayong lahat!” sabi ni Miss Rei.

Chika pa niya, sina Bea at Tita Lolit daw ang dalawang tao na mahirap niyang itapon sa buhay niya.

“Hindi ko kayang i-give up silang dalawa sa buhay ko, kasi love na love ko silang dalawa. Ang sarap! Isa lang ang industriya natin, kaya magmahalan na lang tayong lahat,” sabi pa ni Miss Rei.

Anyway, nakaka-touch naman ang mensahe ni Bea kay Tita Lolit.

“Tita I wish you good health, more than anything else,” sabi pa ni Bea kay Tita Lolit.

Bongga!