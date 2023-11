IPINAGMALAKI ng Department of Science and Technology (DOST-3 Central Luzon) ang pangunguna ng kanilang matitinik na scholar sa Top 10 ng licensure examination ng Professional Regulation Commission (PRC).

Ayon kay Marites C. Batac, senior research specialist at head ng scholarship unit ng DOST-3, nanguna ang mga iskolar ng kagawaran sa idinaos na PRC exams kung saan lusot sa pagiging teacher ang 33; mechanical engineering, 26;

electrical engineering, 21 civil engineering, 17; electronics and communications engineering, 16; agricultural and biosystems engineering, 15; psychometrician, 8 ; at 2 sa fisheries.

Ani Batac, Top 1 sa Agricultural and Biosystems Engineering board examination na kinuha noong Setyembre si Lee Henry D. Castro at si Angelo Jacobo sa Electronics and Communications Engineering examinations na kinuha noong Oktubre.

Nagtapos si Castro sa Bataan Peninsula State University – Abucay campus habang si Jacobo ay mula sa Bulacan State University sa Malolos City na kapwa DOST – Science Education Institute (SEI) scholar sa ilalim ng Merit Scholarship Program.

Kasama ni Castro sa Top 10 sina John Henry L. Tenorio ng Central Luzon State University at Joshua Maniti ng Tarlac State University na No. 3 sa nasabing pagsusulit.

Samantala, pasok din ang dalawang DOST scholar sa Top 10 ng Psychometrician licensure examination na idinaos noong Agosto at ito ay sina John Kenneth Padel ng Bataan Peninsula State University at Irish Angelique Campo mula sa Angeles University Foundation.

Top 2 naman sa April 2023 Electronics and Communications Engineering examinations si Romel Gadia mula sa Tarlac State University habang Top 8 si Rekarlo Punzalan noong May 2023 licensure examinations para sa mga teacher. (Vick Aquino)