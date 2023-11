Mas maraming Pinoy, bet ang part time job

Bet ng maraming Pinoy na magtrabaho ng part time job kumpara sa pagtatrabaho ng walong oras sa isang araw o sa opisina na lang umiikot ang mundo, na siyang inaayawan ng ilang manggagawa.

Base sa research ng Agile Data Solutions, Inc., nasa 60% ng mga Pinoy ang mas pabor sa part-time work na kung saan digital revolution na kaya marami ang humaharap sa challenges ng part time jobs dahil puwede silang pumasok sa ilang kumpanya at magtrabaho ng higit sa dalawa.

Sa survey ng Hustle PH app na ginawa noong July hanggang September 2023 sa mahigit 1,000 participants na nasa edad 18 pataas, nakita na ang mga kabataang Pinoy ay handang humarap sa pagbabago at sumali sa ilang part-time roles para tumaas ang kita at magkaroon ng financial independence.

Nabatid na ang kita sa part-time work ay depende sa klase ng trabaho na kung saan sa

Calabarzon ang naitalang may mataas na kumikita ng part time kasunod ang National Capital Region at Central Luzon na kumikita ng nasa P10,000 kada buwan o higit pa.

Base pa rin sa pag-aaral, nasa 78% ng kalalakihan at 76% ng kababaihan ang involve bilang part-time workers na kung saan halos kasama dito ang mga nasa Gen Z at Millennials na edad.

Ayon kay Jason Gaguan, Chairman and CEO ng Agile Data Solutions, na nakikita niya ang karamihang Pinoy na nasa younger generation ang naghahanap ng part-time employment at mas kumikita ngayon.

Nakita sa survey base sa generations ay nanguna ang Gen Z individuals sa financial independence ng 83% kumpara sa 76% ng ibang generations habang ang ilang older participants ay flexible lang at nakatutok lang sa financial security para mabuhay.

Kung sa advantages naman ng communication skills at work from home, nasa 84% na nanguna ang kababaihan at 81% sa lalaki na kayang i-shift ang sarili para sa bagong oportunidad kabilang na sa digital work environments.

Nanguna ang call center bilang top the list of part-time positions, kasunod ang service crew positions, information technology roles, at sales positions.

Base sa kanilang pag-aaral, madaling maka-adapt ang mga Pinoy sa digital age at dahil sa bagong teknolohiya, maraming job opportunities ang kanilang nakikita at handing pasukin. (Vick Aquino)