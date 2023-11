Itinaas man ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) ang benefit package nito, hindi umano titigil ang isang kongresista sa pagsusulong nito ng no balance billing o walang babayaran ang mga nagpapagamot sa ospital.

Sa kanyang pagsasalita sa Alabel State of the Children Report and Children’s Congress sa Sarangani, iginiit ni AGRi party-list Rep. Wilbert Lee ang kahalagahan na mapangalagaan ang kalusugan ng mga bata.

“Ang kabataan ang pag-asa ng bayan; pero paano sila magiging pag-asa ng bayan kung hindi natin sila aalagaan?” tanong ni Lee. “Alam natin na ang pangamba ng bawat pamilya ay ang magkasakit ang kanilang mga anak kasi takot sila na baka hindi nila kakayanin ang gastos para sa doktor at ospital.”

Sinabi ni Lee na bagamat mayroon ng polisiya para sa no balance billing ang gobyerno “hindi talaga ito natututukan at naipatutupad nang maayos.” (Billy Begas)