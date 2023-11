Laro sa Miyerkoles

(SM Mall of Asia Arena)

6 pm – UP vs DLSU

WALANG maitatago si leading MVP candidate Kevin Quiambao pagharap ng De La Salle University kontraa University of the Philippines sa 86th UAAP Men’s Basketball Tournament finals simula sa Miyerkoles sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

Mula pa noon kabisado ni coach Goldwin Monteverde at mga manlalaro niya ang diskarte ng top player ng Green Archers na kabilang dati sa juniors division ng Nazareth School of National University.

Kalaban na ng 6-foot-6 forward ang formet Bullpus teammates na sina Harold Alarcon, Janjan Felicilda, Reyland Torres, Cyrill Gonzales, Terrence Fortea, at Gerry Abadiano.

Gayundin ang 22-anyos na last season Rookie of the Year/MVP at karibal niya ngayong taon sa MVP na si Malick Diouf.

Magkasunod na kampeonato ang naitala ng NU Bullpups nung 2018 at 2019, hanggang sa magkahiwa-hiwalay ng landas nang magbitiw si Monteverde sa NU at naglipatan na ang iba sa Fighting Maroons, habang nanatili ang iba sa Bustillos-based team.

“Focus lang kami sa present knowing na kilala ako ni Coach Gold dahil nakasama ko siya sa NU. Bibigay ko lang yung best ko every day and pe-prepare well lang ako para sa Finals. Kailangan lang namin maging grounded pag tapos nitong laro na to,” litanya ni Quiambao.

Tumapak sa pinale ang DLSU makaraan ang 97-73 demolisyon kontra NU Bulldogs noong Sabado ng gabi. “For me naman, it’s not me versus Diouf. It’s DLSU vs UP in the finals. Yung total team effort ipapakita namin.” (Gerard Arce)