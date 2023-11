Iginiit ni Senador Christopher “Bong” Go ang agarang pangangailangan ng pagkakaloob ng repatriation support at kalaunan, ay isang mas sustainable at kumprehensibong reintegration services para sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs) na umuwi ng bansa mula sa Israel at Lebanon, kasunod ng nagaganap na tensiyon sa rehiyon.

Binigyang-diin ni Go na vice chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, na dapat unahin at gawing prayoridad ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW sa ganitong mga pandaigdigang krisis, kung kailan napipilitan ang mga OFWs na umalis sa kanilang mga trabaho at umuwi ng bansa.

Sa panayam sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 3 sa Pasay City noong Huwebes, Nobyembre 23, kung kailan umuwi sa bansa ang nasa 42 OFW mula sa conflict areas, binigyang-diin ng senador ang pangangailangan ng pagkakaroon ng kumprehensibo at sustainable reintegration program upang matugunan ang iba’t ibang pangangailangan ng mga umuuwing OFW.

“Importante sa akin yung safety po ng ating mga kababayan. Kasama na diyan ang mental health. Alam mo mahirap po yung pinagdaanan ng ating mga OFWs, lalung-lalo na po galing sa giyera. Dapat po’y nakatutok ang gobyerno rito. Of course, kapag wala na yung giyera, sana makabalik muli sila sa trabaho. Importante mayroon silang uuwian, may trabaho sila dito,” aniya.

“Diyan po papasok ang DMW—Department of Migrant Workers. Nananawagan po ako sa gobyerno na asikasuhin po lahat, ibigay po lahat ang government intervention para sa ating mga kababayan,” apela pa niya.

Kinilala rin naman ni Go ang pangangailangan para sa mental health support at reintegration opportunities para sa OFWs na umuuwi mula sa mga naturang lugar, dahil tungkulin aniya ng pamahalaan na tiyakin ang kanilang kaligtasan at kapakanan.

“Unang una, siguraduhin natin ang kanilang kaligtasan. Tulungan dapat silang makalikas sa ligtas na lugar at maiuwi sa kanilang mga pamilya dito. Pagkatapos ay dapat mayroon tayong handa at maayos na sistema ng suporta na makakapagbigay ng job counseling, skills retraining, at mga serbisyo sa mental health, at iba pa. It’s about empowering our OFWs to restart their lives here with dignity and hope,” aniya pa.

“Mahirap ang pinagdaanan nila doon. Nawalan na sila ng trabaho, may trauma pa yan dahil sa kaguluhan na naranasan nila. Ibigay dapat sa kanila ang sapat na suporta at pag-aaruga pag-uwi nila sa kanilang inang bayan upang makabangon muli,” dagdag pa niya.

Samantala, nanawagan rin naman ang senador para sa agaran at kolektibong aksiyon upang isulong ang pagpapalaya sa 17 Filipino seafarers na hinostage ng Houthi rebels ng Yemen, habang lulan ng cargo ship sa Red Sea.

“Nalulungkot tayo at ako’y nababahala. Nababahala ako sa sitwasyon ng ating 17 seafarers na nadamay sa giyera doon sa Israel,” aniya.”Sana naman po, ‘yung mga walang kasalanan… nananawagan rin po ako… sa lahat po ng involved sa giyerang ito, ay pakawalan n’yo po sana ‘yung mga walang kasalanan na nagtatrabaho lang po, naghahanapbuhay sa ibang bansa.”