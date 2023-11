Jovelyn Gonzaga, Cignal pinulot aral

NAGING pang-alerto sa Cignal, higit kay Jovelyn Gonzaga ang masaklap na 5-set na talo kontra Chery Tiggo noong Martes kaya binunton ang ngitngit sa emosyonal na straight set win kontra Nxled nitong Sabado.

Tulong-tulong ang HD Spikers masiguro lang ‘di mauulit ang nangyari sa Crossovers nang kapusin sa dulo dahil sa kakulangan nang gigil.

Kontra Chameleons, apat na manlalaro ang umariba ng dobleng pigura kabilang ang sa 32-anyos, tubong Jordan, Guimaras sa 12 puntos sa likod ng 9 attacks, 3 blocks, sahog pa ang 10 excellent digs at 7 excellent receptions.

“Sobrang sakit nung pagkatalo namin sa Chery. Kaya ginusto talaga naming manalo this time and nag-training kaming mabuti para ma-achieve ito,” bulalas ng 5-foot-8 opposite spiker.

Angat ang kampo sa 7-3 (won-lost) mark para kapitan ang pang-apat na puwesto at manatili sa rambol pang-apat at huling silya ng semifinals sa paliga ng Sports Vision Management Group, Inc.

Sumingasing din bukod kay Gonzaga laban sa bagitong koponan sina last conference MVP Frances Molina, rookie Vanessa Gandler, Roselyn Doria, at Angelica ‘Gel’ Cayuna.

“Ginusto namin. Sabi ko sa kanila, ‘kapag ginusto manalo, mananalo tayo. Gawin lang natin ang tama.’ Magandang wake-up call ‘yung last game namin,” susog naman ni Cesael ‘Shaq’ Delos Santos tapos ihatid sa 25-17, 25-15, 25-14 sa panalo ang brigada.

Pero ayaw pakakampante ng HD Spikers coach sa susunod na laro kontra sa wala pang panalo at sibak nang Quezon City Gerflor (0-8) sa Dec. 4.

“Pero maami pa rin kaming kailangang i-improve, especially communication na kanina kahit papano mayroong improvement, mayroong magandang response ang team.” (Gerard Arce)