Pinuri ng poverty alleviation chief ang pagsisikap ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa maayos o “highly efficient implementation” ng mga “social protection and alleviation programs” ng Marcos Administration.

“I also give credit and recognition to Sec Rex Gatchalian of DSWD for the highly efficient and rational implementation of the social protection programs under his department,” sambit ni Secretary Larry Gadon.

“Sa pagkakataong ito, ako ay nananawagan sa mga Pilipino na naging bahagi ng mga revolutionary movements na sana sila ay makiisa at makipagtulungan na tahakin ang daan tungo sa pagunlad ng bansa at pag ginhawa ng buhay ng bawat Pilipino. Tatahakin natin ang pagtuloy na pag unlad ng bansa at ang pagbibigay ng magandang buhay sa bawat Pilipino. Mabuhay ang Bagong Pilipinas,” ang panawagan ng Presidential Adviser on Poverty Alleviation kung saan hinangaan din nito ang pag-iisyu ni Pangulong Bong Bong Marcos ng mga Proclamations Orders na nag-aalay ng amnestiya para sa mga miyembro ng mga rebulusyunaryong mga kilusan.

Ang mga proklamasyon aniya ni PBBM para sa mga dating kasapi ng New People’s Army, Moro Islamic Liberation Front (MILF), Moro National Liberation Front (MNLF) at ng Rebolusyonaryong Partido ng Manggagawa ng Pilipinas/Revolutionary Proletarian Army/Alex Boncayao Brigade (RPMP-RPA-ABB) ay patunay ng sinseridad ni Pangulong Marcos na makamtan ang pagkakaisa, katarungan at kapayapaan tungo sa kaunlaran ng bansa.

“Tunay at tapat ang hangarin ni Presidente Marcos Jr. na pagbuklurin ang mga Pilipino tungo sa pagkakaisa at upang sama sama tayong babangon muli,” pahayag nito.

Ang `amnesty’ aniya ng Pangulo ay magsisilbi ring tulay di lamang sa kapayapaan sa bansa kung di pati sa pag-aangat ng antas ng kabuhayan ng maraming Filipino upang maialis sila sa kahirapan at kagutuman.

Ito raw ay napatunayan na sa paglabas ng isang ‘survey’ na nagsasabing unti-unti nang nababawasan ang bilang ng mga nagugutom na mga Filipino nitong mga nagdaang mga buwan.