Ginagamit lamang ng Kamara de Representantes ang International Criminal Court (ICC) para patahimikin si Vice President Sara Duterte at ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte, ayon kay Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

Sinabi ito ng senador matapos talakayin ng Kamara ang isang resolusyon na humihikayat kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na makipagtulungan sa ICC sa imbestigasyon sa madugong giyera kontra droga ng Duterte administration.

“The timing is very questionable kung kelan mayroong gulo, mayroong gusot between the House and the Dutertes. Eh bakit lumabas itong mga res-olution na ito?” diin ni Dela Rosa sa interview ng DZBB.

“Ang taumbayan ay nagtatanong. Are they weaponing ICC in order to silence the Dutertes?” ayon pa sa senador.

Tiwala naman si Dela Rosa na hindi ilalaglag ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte.

“Wala akong duda, 100%,” diin ni Dela Rosa.

“Mahigpit ang paniniwala ko kay Pangulong BBM na he’s on the right track and he has his own decision. Hindi siya magpapadala kung sino-sino man magbubulong sa kanya, ganito, ganon,” dagdag pa niya.

Nilinaw naman ni House Majority Leader Jose Manuel “Mannix” Dalipe na walang utos si Speaker Romualdez na madaliin ang pagtalakay ng resolusyon na humihiling kay Pangulong Marcos na pahintulungan ang ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas.

“Wala akong natanggap na leadership advice na this is a priority measure. So sinabihan ko ang joint committee, the Committee on Justice headed by Congresswoman Ferrer and the Committee on Human Rights headed by Chairman Benny Abante that we will pass thru regular routing kasi po walang sinabi si Speaker na priority iyan,” paliwanag ni Dalipe. (Dindo Matining)