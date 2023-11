Hiwalay agad! Jane iniwan si Janella

Kaloka at kauuwi pa lang ni Jane de Leon ng Pilipinas para nga sa premiere night ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ noong Friday sa SM Megamall, pero agad-agad siyang nag-alsa balutan at nangibang bansa na naman, ha!

Naku, tuwang-tuwa pa naman ang fans nila ni Janella Salvador dahil magkasama nga sila noong Biyernes, pero hiwalay na pala sila agad-agad.

Pero linawin natin na hiwalay muna ang magkaibigan dahil nagbakasyon uli si Jane.

Tsika nga sa amin ng manager ni Jane na si Tyronne James Escalante, after pala ng premiere night ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ ay umuwi lang sandali si ‘Darna’ at kinuha ang mga gamit at madaling araw noong Saturday ay nagpunta na sa airport para sa flight pa-New Zealand.

Eh sandaling-sandali lang pala sa Pilipinas si Jane at lumarga na.

Pero ang maganda, nakapag-bonding nga sila ni Janella, ha!

Nakakaloka nga pala ang fans ng ‘love team’ nina Jane, Janella dahil happy sila kapag nagkakasama ang dalawa.

Pangako nga nila na susuportahan ang ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ dahil nakikita rin nila ang sobrang suporta ni Janella sa pelikula ni Jane, ‘noh?!

Oo nga pala, naikuwento sa amin ni Jane na sobrang thankful siya sa lahat ng mga bumati sa kanya noong birthday niya.

Isa nga si Janella sa hindi nakalimot sa birthday ni Jane noong November 22.

Bongga!