Nagpahiwatig si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi tatagal ang isang gob¬yernong walang pagkakaisa at loyalty sa kanilang lider.

Binanggit ito ni Arroyo nang ibahagi sa publiko ang naging karanasan niya sa pamumuno sa Pilipinas mula 2001 hanggang 2010.

Aniya, naupo siya noong 2001 habang “very poli¬tically divided” ang bansa matapos ang pagpapatalsik kay dating Pangulong Joseph “Erap” Estrada.

Sa loob ng siyam na taon niyang panunungkulan, naka-survive umano siya sa alegasyon ng dayaan noong 2004 presidential elections na binansa-gang “Hello Garci” scandal at ang withdrawal of support ng ilang miyembro ng kanyang gabinete.

Binulabog din siya ng Oakwood mutiny noong 2003, grupo ng sundalong humihiling sa kanyang pagbibitiw at kay Defense Secretary Angelo Reyes.

“A house divided cannot stand; there must be only one function in charge, only one voice heard, and only one unified effort undertaken,” wika ni Arroyo sa kanyang talumpati sa Success and Happiness Symposium na inorganisa ng Hospital On Wheels (HOW) at Aguman Capampangan sa Quezon City.

Nalampasan daw niya ang krisis sa kanyang admi¬nistrasyon dahil sa epektibong intelligence information ng kanyang mga opisyal.

“Lesson Number One again on overcoming obstacles, intelligence information is vital,” diin pa niya.

Binigyang-diin din niya ang kalahagahan ng loyalty sa isang administrasyon dahil kung wala nito ay mahina ang pundasyon nito.

“Blocs can only succeed if the mastermind is able to gain the loyalty of their group,” wika ni Arroyo.

Kamakailan lamang ay pinatalsik si Arroyo bilang Deputy Speaker ng Kamara de Representantes dahil sa hindi nito pagpirma sa resolusyon na sumusuporta kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Si Arroyo ay sinasabing supporter ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte at Vice President Sara Duterte.