Genesis Borromeo binida Perpetual kontra Aguinaldo

PINANGUNAHAN ni Genesis Mateo Borromeo ang University of Perpetual Help System Dalta na kalusin ang Emilio Aguinaldo College, 3-1, at sumampa sa semifinals ng 99th NCAA Chess Tournament nitong Sabado sa Colegio De San Juan De Letran sa Intramuros, Manila.

Nagwagi sa board 1 si Borromeo habang ang mga kakampi niyang sina Romeo Canino at Carl Zitex Sato ay nanaig sa boards three at four, ayon sa pagkakasunod.

Hinawakan ng Altas ang top spot na may 28.5 points matapos ang nine-round elimination.

Nabigo ang board 2 player ng Las Pinas-based woodpushers na si Ronald Canino kay Set Canasta.

Ginagabayan ni coach FIDE Master Roel Abelgas, makakalaban ng UPHSD sa semis ang Jose Rizal University Bombers na hawak naman ni FM Nelson Mariano III bilang coach.

Pakay ng UPHSD na masungkit ang pangalawang seniors’ title matapos maghari apat na taon na ang nakakalipas.

(Elech Dawa)