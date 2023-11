Eya, Vanie aangat pa

HINDI nakapagtataka na kumikinang na sa Premier Volleyball League ang mga rookie at dating UAAP standouts na sina Eya Laure ng UST at Vanie Gandler ng Ateneo.

Pangunahing scorer ng Chery Tiggo Crossovers si Eya, na inakbayan ang koponan sa semfinals sa second All-Filipino Conference, matapos silatin sa five sets ang sibak nang F2 Logistics Cargo Movers nitong Sabado ng gabi.

Sa panig ni Gandler, isa rin siya sa mga pambato sa opensa ng Cignal kahit rookie pa lang.

May tsansa pa ang Cignal (7-3) na masikwat ang huling silya sa semifinals para samahan ang Creamline (8-0), Choco Mucho (8-1) at Chery Tiggo (8-1).

Malayo pa ang mararating ng dalawang magaganda at mababangis na volleyball player na ito dahil papaangat pa lang ang kani-kanilang laro.

Dalangin lang natin na huwag silang tamaan ng injury, maging ang lahat ng mga player, upang humaba pa ang kanilang mga career.

***

Dalawang koponan na lang ang nananatiling nakatayo sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball competition.

Sa unang pagkakataon, magsasagupa para sa UAAP crown ang top seed University of the Philippines (UP) Fighting Maroons at ang no. 2 seed De La Salle University (DLSU) mula nang lumahok sa liga ang Green Archers taong 1986.

Pinatalsik ng UP sa trono ang last season champions Ateneo Blue Eagles, 57-46, habang dinurog ng La Salle ang NU, 97-73, sa magkahiwalay na semis pairing nitong Sabado.

Sa Miyerkoles sa Mall of Asia Arena ang Game 1 ng best-of-three finals kaya tiyak na mainit ang bakbakan.

***

Nais ko pong bigyan-daan ang personal na pagbati sa aking mga mahal na tiyuhin at tiyahin na nagdiwang ng kani-kanilang kaarawan kamakailan.

Happy 65th birthday sa aking uncle na si Felix ‘Jing’ Delos Santos nitong Nobyembre 20 at sa aking Tita Marina Delos Santos Parker sa kanyang 59th birthday nitong November 25.

Safe travels po Uncle Jing at Tita Perci pagbalik ninyo sa Amerika ngayong November 29.