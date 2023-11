Davis isinagwan Lakers vs Cavs

WALO lang ang nasa active roster ng Lakers, pito rito ang umiskor ng double digits sa pangunguna ng 32 ni Anthony Davis, at hiniya ng Los Angeles ang dinayong Cleveland Cavaliers 121-115.

Nilista ni Davis ang 23 points niya sa second half, may 13 rebounds, 3 assists at 3 blocks pa sa 78th NBA 2023-24 In-Season Tournament nitong Sabado sa Rocket Mortgage FieldHouse sa Ohio.

Iniskoran ni LeBron James ang dating team ng 22 na sinahugan ng tig-6 rebounds at assists.

Umiskor ng 38 combined ang tatlong reserves ng LA (10-7) na sina Anthony Reaves (15 points, 10 assists), Christian Wood (13 pts) at Jaxson Hayes.

Bigong isalba ng 22 points ni Donovan Mitchell at 21 markers, 14 boards ni Jarrett Allen ang Cavs (8-8). May 18 points, 6 assists si Evan Mobley.

Hinabol ng Cavs ang eight-point deficit para idikit sa 113-112. Sumagot ng layup at dunk si James 117-112 Lakers 1:12 na lang.

Pinahaba pa ni James sa 1,167 ang league record streak ng double-digit scoring. Nakaipon na siya ng 39,060 points total sa 21 seasons.

Sa parehong araw, binuksan ang ‘LeBron James’ Home Court’ museum sa family foundation ng mga James sa House Three Thirty sa Akron. $23 lang ang admission, isinunod sa jersey number ni LeBron.

(Vladi Eduarte)