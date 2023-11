Colonel nagwala, nagpaputok sa resto bar timbog

HINDI pa man natatapos ang kasong hit-and run ng sinibak na dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police District (QCPD), nahaharap na naman ito sa patung-patong na kaso matapos na magwala at magpaputok ng baril sa harap ng isang restobar sa Quezon City kahapon nang madaling araw.

Kinilala ang pulis na si P/Lt. Col. Mark Julio Abong, 40 anyos, dating hepe ng CIDU- QCPD) na kasalukuyang nakatalaga sa Legal Service ng Philippine National Police (PNP) at residente ng C 4, Mauban, Manresa, Quezon City.

Sa report ng Kamuning Police Station (PS 10), bandang ala-una nang madaling araw nang mangyari ang insidente sa harap ng Ralyoz Drinkery Lounge Bar na matatagpuan sa kanto ng Sct. Rallos at Tobias st. sa Barangay Laging Handa, sa lungsod.

Batay sa imbestigasyon ni PSSg Cliff Richard Delos Santos, inireklamo si Abong ng manager ng restobar na si Lyn Pineda matapos na dalawang beses itong magpaputok ng baril sa harap ng kanilang establisimyento.

Una rito, dumating umano si Abong sa bar na nakasando shirt na pink at tinawag ang waiter na si Joseph Matuguina.

Agad na hinatak ng colonel ang necktie ng waiter at inutusan na tawagin si Pineda habang nakamasid lang ang mga kasama nito.

Nang makaalis ang waiter, lumabas ng bar si Abong na siya ring paglabas ni Pineda at nakita ang pagpapaputok nito ng baril.

Kasalukuyang nasa kustodiya ng Criminal Investigation Detection Unit(CIDU) si Abong habang inihahanda ang kasong alarm and scandal, paglabag sa Omnibus Election Code na may kaugnayan sa Republic Act 10591, physical injury at slander by deed.

Magugunitang sinibak si Abong ng People’s Law Enforcement Board (PLEB) bilang hepe ng CIDU habang pinatawan ng 60-araw na suspensiyon si P/Col. Alexander Barredo, PCpl Joan Vicente at PSMS Jose Soriano na nagcover-up sa nangyaring hit and run na kinasangkutan ng una.

Samantala, siyam na pulis naman ang pinawalang-sala sa nasabing kaso.

Nag-ugat ang desisyon sa reklamong inihain ng mga kapatid ng tricycle driver na si Joel Laroa na namatay sa nasabing insidente ng hit and run sa kahabaan ng Anonas st. noong Agosto 6, 2022.

Nabatid na minamaneho ni Abong ang kanyang itim na Ford Ranger nang

mabangga nito ang tricycle na minamaneho ni Laroa.

Tumakas si Abong sa tulong ng ilang pulis at pinalabas na driver nito ang nagmamaneho ng sasakyan nang mangyari ang aksidente.

Hanggang sa kasalukuyan ay pinoproseso pa ng National PoliceCommission (NAPOLCOM) ang dismissal order laban kay Abong.(Dolly Cabreza)