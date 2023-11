Buntis ba? Mikee sinisi si Paul sa pagtaba

Viral ang video ko noon kina Mikee Quintos, Paul Salas, na kung saan ay tinanong ko ang batang aktres, kung bakit ang seksi-seksi niya.

Tinuro kasi niya si Paul, na sabi niya ay rason kung bakit lutang ang kanyang alindog.

Pero sa premiere night ng ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ na kung saan ay isa nga sa mga bida/kontrabida si Paul, at kasama niya si Mikee, inulit ko ang tanong.

Pareho pa rin naman ang sagot niya, na si Paul pa rin ang rason, pero hindi dahil sumiseksi siya ngayon, kundi dahil lumulusog daw siya.

Aminado kasi si Mikee na medyo nadadagdagan ang timbang niya ngayon. At ‘yun nga, si Paul pa rin ang sinisi niya, ha!

Pero bago pa isipin ng iba na baka buntis si Mikee, heto nga agad ang chika niya.

“Ay, oo nag-viral nga `yon noon. Nakita ko rin `yon.

“Si Paul rin ang reason kung bakit ako tumataba. Mahilig kasi siyang maglambing. Madalas siyang magpadala ng pagkain!

“Ang daya nga niya, samantalang siya, ang ganda-ganda ng katawan, ‘di ba?” chika ni Mikee.

Pero, bakit siya pinatataba ni Paul?

“Para wala raw umagaw! Para hindi raw ako maagaw ng iba sa kanya! Hahahaha!” sabi ni Mikee, na tawa nang tawa.

At siyempre, super ask din namin si Paul sa chika ni Mikee, na siya ang rason kung bakit ito lumulusog ngayon.

“Hahahaha! Pero, napa-proud nga ako sa kanya dahil nag-start na ulit siya ng workout routine. Bibiglain na lang tayo niyan, na baka after a year, maging calendar girl na rin siya, ha!

“Balak na rin kasi niyang pumasok sa mga mature roles. So, abangan na lang natin!” chika ni Paul.

Pero, ikaw nga raw ang nagpapataba sa kanya?

“Hahaha. Pero sige, babawasan ko na muna ang pagpapadala ng pagkain!” sambit ni Paul.

Anyway, desidido nga si Mikee na ibalik ang alindog niyang pinaghirapan niya noon. At sabi nga niya, dapat ay mapantayan niya ang ka-macho-han ni Paul, ha!

At bongga ang chika ni Paul na gusto na ring sumabak sa mga mature role ni Mikee, at maging calendar girl. Kaya watch out, Julia Barretto, Ivana Alawi, ha!

Siyanga pala, kaloka ang role ni Paul sa ‘Shake, Rattle & Roll Extreme’ dahil kontrabida nga siya, o kalaban ng grupo nina Ninong Ry, RK Bagatsing, Jane Oineza, AC Bonifacio, at marami pang iba.

Kaloka nga na kumakain siya ng buhay na tao, ha! Katakot! (Dondon Sermino)