Belle ‘di isinama ni Donny sa Cebu

Nagtataka ang DonBelle fans sa Cebu kung bakit wala raw sa intimate wedding ng sister ni Donny Pangilinan ang ka-love team nito na si Belle Mariano noong weekend.

Usap-usapan din ng mga taga-Cebu na mukhang exclusive lang pala sa family nina Ella Pangilinan at Enrique Miranda ang nangyaring kasalan sa lugar na ‘yon.

Una nang kinuwestiyon ng fans ang hindi pagkakasama ni Belle sa Despedida de Soltera ng sister ni Donny ilang araw na ang nakakaraan.

Halatang nagtatampo ang followers ng lead stars ng ‘Can’t Buy Me Love’. Feeling kasi nila parang hindi na itinuturing na kapamilya ng Pangilinan ang aktres.

Hindi kaya busy lang si Belle kaya hindi naka-attend sa importanteng event ni Ella? Or talagang limited lang talaga sa Pangilinan-Miranda family ang event?

Baka naman sa December 6 wedding nina Ella at Enrique ay invited na si Belle. Mas bongga at mas malaki raw ang event na iyon.

Oh well…

To Ella and Enrique, congratulations and best wishes! (Ogie Narvaez Rodriguez)