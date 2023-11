Pinasaya ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga batang kapuspalad matapos pangunahan ang pamamahagi ng regalo sa mahigit 17,000 kabataan sa buong bansa.

Sa ginanap na aktibidad sa Malacañang Kalayaan Grounds nitong Linggo nang umaga, namahagi ng mga regalo ang pangulo kasama si First Lady Louise Araneta-Marcos sa “Balik Sigla, Bigay Saya” program.

Magkakasabay na ginawa ang gift-giving sa iba’t ibang lugar sa bansa kung saan nakibahagi rin si Presidential son Vincent “Vinny” Marcos sa Cebu City.

Sa kanyang talumpati, inalala ng pangulo ang nakalakihan niyang ginawa ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na nagpapasaya ng mga bata sa Malacañang tuwing Pasko kaya itinuloy niya ito.

“We all know that Christmas is really about the children. And we always have a Merry Christmas when the children have a good Christmas. Na makita natin ang inyong mga ngiti, na kayo naman ay ‘pag sinabing Merry Christmas ay may ka-buluhan,” anang pangulo. (Aileen Taliping)