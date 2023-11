Matapos nating talakayin ang mga ayuda para sa ating mga lolo at lola, ngayon naman po ay ating pag-uusapan ang mga ayuda para sa mga bagets.

Napaka-timely po nito o napapanahon lalo pa at ating sine-celebrate ang National Children’s Month (NCM) ngayong Nobyembre, alinsunod sa Republic Act (RA) No. 10661 of 2014.

At para po sa kapakanan nila bagets, ang inyo pong lingkod ay may akda at nagsusulong ng panukala para sa mga “junior citizens.” Ito ay ang House Bill (HB) 8312, na naglalayong bigyan ng automatic free coverage ang mga “junior citizens” sa National Health Insurance Corp. (PhilHealth).

Bukod sa mandatory PhilHealth coverage, ang mga “junior citizens” na nabibilang sa mga pamilya na meron lamang taunang kita na mas mababa sa P250,000 ay makakatanggap ng mas maraming benepisyo tulad ng libreng medical and dental services at laboratory fees sa mga government health facilities. Bibigyan din sila ng 20% discount at Value Added Tax (VAT)-exemption sa medical at dental services, laboratory at professional fees kahit sa mga pribadong ospital at clinic.

Sa ilalim din po ng ating panukala, ang mga “junior citizens” na mula sa poor at low-income families ay makakakuha ng libreng pediatric vaccinations sa Department of Health (DOH), 20%-discount at VAT-exemption sa pagbili ng gamot at gatas.

Ang 20% discount at VAT-free privileges ng mga “junior citizens” mula sa mga low-income families ay puwede rin sa admission fees sa mga teatro, sinehan at konsyerto, sirkus, at palaruan; maging sa burol at libing ng mga namamatay na “junior citizens.”

Sa ilalim ng HB 8312, ang suporta ng gobyerno para sa mga mahihirap na bata ay kailangan lalo na sa panahon ng kanilang formative years, upang lumaki sila nang maayos bilang adult citizens. Ginagawa ng Kongreso ang papel nito sa paglikha ng mga batas sa mga bata tulad ng “Early Childhood Care and Development (ECCD) Law” of 2000 na siyang nagtatag sa National Coordinating Council for the Welfare of Children (NCCWC) at “Barangay Level Total Protection of Children Act” of 1990 na nag-require naman sa lahat ng local government units (LGUs) na magtatag ng day-care centers sa lahat ng barangay.

Tayo rin po ay isa sa mga naging co-author ng RA 11148 o “Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act,” na naglalayon namang mabigyan ng tamang nutrisyon ang mga sanggol sa kanilang unang 1,000 araw sa mundo.

Kung matatandaan ninyo, naging co-author din ang inyong lingkod sa RA 11916 o “Social Pension for Indigent Seniors Act” na naglalayong gawing P1,000 ang P500 monthly social pension ng mahigit 4 milyong mahihirap na matatandang Filipino.

Tayo naman po ang lead author ng RA 118861 o “The Expanded Solo Parents Welfare Act” na nagbibigay naman ng ayuda sa mga mahihirap na single parent.

Layunin naman ng HB 8312 na bigyan ng mandatory PhilHealth coverage ang “Junior Citizens” o mga bata na may edad na 0 to 12. Kaya bawat sanggol na ipinapanganak ay awtomatikong magiging miyembro ng NHIP hanggang sa sapitin nila ang edad na 12.

Ang gagawin lamang ng magulang o guardian ng isang “junior citizen” ay pupunta sa barangay o sa kanilang LGU para mag-apply ng Junior Citizen Identification Card (ID) at booklet na kanilang gagamitin para maka-avail sa mga nabanggit na prebilehiyo.

Para naman mabigyan ng Junior Citizen ID at booklet ang isang bata, kailangang merong ipakita ang magulang o guardian niya na original o certified true copy ng birth certificate ng bata na inisyu ng Philippine Statistics Authority (PSA) at Income Tax Return (ITR) na nagpapakitang hindi lalagpas sa P250K ang income ng kaniyang magulang o guardian.

May kaukulang parusa sa mga establisimiyentong hindi magbibigay ng diskuwento o pribelehiyo sa isang junior citizen. Sa unang paglabag, may ipapataw na multang hindi bababa sa P50,000 pero hindi tataas sa P100K. Ang susunod pang paglabag ay may parusang pagkakakulong nang hindi bababa sa 2 taon pero hindi tataas sa 6 na taon at multang P100,000 hanggang P200,000.

Kung maisusulong ng ating pamahalaan itong ating panukalang benepisyo para sa ating mga bagets, napakalaking kaginhawahan ito para sa mga mahihirap na pamilya. Bukod pa sa matitiyak ng estado na nabibigyan ng tamang pagkalinga ang ating mga kabataan.

Sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal: Ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Kaya sa panukalang ito, titiyakin natin na inaaruga at hindi pinapabayaan ang ating mga kabataan upang sa kanilang paglaki ay tunay silang maging pag-asa ng ating bayan. -30-