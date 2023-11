5 NPA bumulagta sa Oriental Mindoro engkuwentro

TUMIMBUWANG ang limang hinihinalang miyembro ng New People’s Army (NPA) habang dalawang tauhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang nasugatan sa bakbakan ng dalawang grupo sa Pinamalayan, Oriental Mindoro noong Sabado.

Sa ulat ng Philippine Army, nagsasagawa ng combat operations ang mga tropa ng 203rd Infantry Brigade sa Sitio Tugas sa Barangay Sabang nang makaharap ng mga ito ang 15 miyembro ng NPA.

Nagpalitan ng putok ang mga rebelde at sundalo sa loob ng 20 minuto na nagresulta sa pagkasawi ng tatlo sa kampo ng mga terorista.

Makalipas ang 10 minuto, nagbakbakan uli sa nasabing lugar ang dalawang kampo na ikinamatay ng isa pang rebelde at pagkasugat naman ng dalawang sundalo.

Isa pang terorista ang bumulagta sa palitan ng putok ng mga sundalo at rebelde ilang oras lang ang nakalipas matapos ang dalawang naunang bakbakan.

Siyam na matataas na kalibre ng baril ang narekober ng militar sa lugar matapos ang serye ng mga engkwentro.