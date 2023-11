2 nanlimas sa tindahan ng alahas nadakma

NADAKIP sa isinagawang follow up operation sa Mandaue City kahapon nang umaga ang dalawa sa apat na armadong lalaki na nagpakilalang mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) na lumipas sa mga alahas sa isang pawnshop at jewelry store sa Cebu City noong Sabado.

Sa ulat, nadakip ng mga tauhan ng Cebu City Police Office ang mga suspek na sina Normal Manuel at Mercelyn Sonor sa Sitio Canumay, Barangay Labogon sa Mandaue City bandang alas 9:15 nang umaga.

Kasama umano ang dalawa sa mga lulan ng dalawang motorsiklo na nanloob sa Oro Sugbo Pawnshop and Jewelry Store na matatagpuan sa Colon st. Barangay Kalubuhan, Cebu City .

Armado ng mahahaba at maiikling kalibre ng baril, pinasok ng mga suspek ang establisimyento at nagpanggap na mga ahente ng NBI para arestuhin umano ang security guard sa bisa ng dala nilang warrant of arrest.

Nang nasa loob na, isa sa mga suspek ang sumampa sa istante at nilimas ang mga nakadisplay na alahas at ipinasa ito sa isang kasama na may bitbit na eco bag.

Nagsilbi namang lookout ang dalawang suspek na armado ng long firearms.

Tumakas ang mga suspek matapos lang ang halos dalawang minutong pagnanakaw.

Nakita sa isang CCTV camera sa kalsada na bumaba ang mga ito ng sa motorsiklo at lumipat sa pulang kotse nang makalayo na sa lugar.

Natunton sa backtracking ang dalawa sa mga suspek sa kanilang pinagtataguan sa Mandaue City.

Patuloy ang follow up operation ng pulisya para sa dalawa pang natitirang mga suspek.(Edwin Balasa)