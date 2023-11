Umaabot sa 1,003,271 indibiduwal ang apektado ng pagbaha at landslide dulot ng shear line at low pressure area (LPA) sa bansa, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC).

Ayon sa pinakahuling situational report ng NDRRMC nitong Linggo, ang mga apektado ng kalamidad ay nakabase sa 1,452 barangay sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga.

Sa bilang na ito, umaabot sa 48,411 indibiduwal o 17,671 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa 156 evacuation centers, habang 32,699 katao o 9,357 pamilya ang pansamantalang nanuluyan sa ibang lugar.

Kinumpirma rin ng NDRRMC ang pagkamatay ng dalawang katao sa Eastern Visayas dahil sa matinding pagbaha habang isa naman ang iniulat na na¬sugatan.

Ang shear line at LPA ang sumira sa 270 kabahayan kung saan 225 dito ay bahagyang nasira habang 45 naman ang lubusang nawasak.

Naitala naman sa P119,897,021 ang pinsala sa agrikultura.