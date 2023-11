10-araw na gun ban hinirit sa Dinagyang Festival

ISINUSULONG ng konseho sa Iloilo City ang pagpapatupad ng 10-araw na gun ban o kanselasyon ng permit to carry firearms outside of residence (PTC-FOR) sa panahon ng pagdiriwang ng Dinagyang Festival sa Enero ng susunod na taon.

Bahagi ito ng seguridad sa selebrasyon sa ipapasang resolusyon ng konseho sa tanggapan ni Philippine National Police (PNP) chief Police Major General Benjamin Acorda Jr.

Ipagdiriwang ang world-class festival sa ilalim ng temang “Pagdayaw kay Señor Sto. Niño, Padayaw sang mga Ilonggo” mula Enero 12 hanggang sa Enero 28, 2024.

Nauna nang sinabi ni Acorda na magpapatupad sila ng gun ban sa lungsod simula alas 12:01 nang hatinggabi sa Enero 19 hanggang sa Enero 29 sa ganap na alas 11:59 nang gabi.

Ayon sa Iloilo Festivals Foundation, Inc. walong tribu ang lalahok para sa korona ng festival na siyang highlight ng kapistahan.

Samantala, pitong tribu naman ang maglalaban sa Dinagyang ILOmination sa Enero 26 habang isa pang malaking event ang aabangan sa Enero 26 at ito ay ang “Kasadyahan sa Kabanwahanan.”