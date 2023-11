Walastik si Bionic Ilongga! Jovelyn Gonzaga, Cignal lumakas tsansa sa semis

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

2:00pm — Farm Fresh vs Galeries

4:00pm — Choco Mucho vs Gerflor

6:00pm — Creamline vs Chery Tiggo

NAMUMURONG makapasok sa semifinals ang Cignal HD Spikers kasunod ng double-double ni Jovelyn Gonzaga upang walisin ang NXLed Chameleons, 25-17, 25-14, 25-14, sa unang laro ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference, Sabad, sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Kabilang ang four-time pro-league MVP sa mga umiskor ng double digits para sa ika-pitong panalo ng koponan na kinakailangang mapagwagian ang nalalabing laro kontra sa Gerflor Defenders upang makuha ang mahiwagang numero patungo sa semifinal round.

Bumanat ang 32-anyos mula Jordan, Guimaras ng kabuuang 12 puntos mula sa siyam na atake at tatlong blocks, kasama ang 10 excellent digs at pitong excellent receptions upang makuha ang solong ika-apat na pwesto ng Cignal sa 7-3 kartada.

“Sobrang sakit nung pagkatalo namin sa Chery (Tiggo), pero nag-move on na kami and ni-look out namin na must win iyung two remaining games. Nag-focus lang kami sa training para ma-achieve iyung panalo [and] nakita naman iyung outcome ng pinaghirapan naming training,” pahayag ng 5-foot-8 na opposite spiker. “Mindset lang namin is one game at a time, kaya naka-focus kami sa Gerflor, para sakaling manalo kami ay dala namin iyung pride at confidence para sa mga suusnod na game.”

Wala namang nagtapos sa doble pigura para sa NXLed na may tig-anim na puntos mula kina Lycha Ebon, May Luna at Camille Victoria.

Trumabaho naman sa receptions si Jhoana Maraguinot sa 16 kasama ang limang puntos, habang may 11 digs si Dani Ravena at siyam na excellent sets si Kamille Cal, bumagsak sa 3-7 marka ang NXLed.

Sunod na makakalaban ng NXLed sa kanilang huling laro ang Farm Fresh Foxies sa darating na Sabado sa University of San Agustin Gymnasium sa Iloilo City.

(Gerard Arce)