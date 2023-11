Tameme ang mga kampeon! Denver Nuggets panis kay Jalen Green, Rockets

HUMARABAS si Fil-Am Jalen Green ng 25 points, binak-apan ng 21 points, 14 rebounds ni Alperen Sengun, at dinurog ng Houston Rockets ang defending champion Denver Nuggets sa NBA In-Season Tournament nitong Biyernes.

Naligtasan ng Rockets ang season-high 38 points, 19 rebounds, 8 assists ni Nikola Jokic sa Nuggets. Ang isa sa ayudante ni Jokic na si Aaron Gordon, minalas sa 0 of 12 shooting.

Game plan ni Houston coach Ime Udoka ay hayaan si Jokic sa dating gawi pero ikahon ang iba pa niyang kakampi.

“We guarded Jokic one-on-one and kept everybody else in check,” bunyag niya. “The focus was there to take the others out and in that sense it worked out well.”

Abante ng 15 papasok ng fourth quarter ang Rockets bago inilista ng Denver ang first 6 points ng quarter huli ang 3 ni Justin Holiday para ilapit 84-75.

Nakumpleto ni Green ang three-point play mula sa dunk at foul. Ninakawan ni Fred VanVleet ng bola si Reggie Jackson, ibinigay kay Green sa alley-oop dunk para ilayo 91-77 ang Rockets kulang 7 minutes na lang.

(Vladi Eduarte)