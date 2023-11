Sofiah Pagara, Gen Eslapor dinungisan Lady Bulldogs

IPINAMALAS ng nagtatanggol na five-time champion University of Santo Tomas (UST) ang katatagan upang dungisan ang National University (NU) sa pamamagitan ng 21-19, 21-16 panalo Sabado sa UAAP Season 86 women’s beach volleyball tournament sa Sands SM By The Bay.

Ginamit ng rookie na si Sofiah Pagara at senior na si Gen Eslapor ang kanilang matalinong paglalaro para gulantangin sina Honey Grace Cordero at Kly Orillaneda at maitaas ng Tiger Sands ang kanilang ikalimang sunod na panalo habang tinapos ang perpektong winning run ng Lady Bulldogs.

Bago ang pagkatalo, napanalunan ng NU ang lahat ng laban nito sa pamamagitan ng straight sets.

Napilit naman ng Far Eastern University (FEU) ang three-way tie sa unang pwesto sa 6-1, nang talunin nina Melody Pons at Gerzel Petallo sina Ishie Lalongisip at Red Bascon ng Adamson University (AdU) 21-8, 21-7.

(Lito Oredo)